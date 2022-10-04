Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ile oynanan derbide forma giyemedi. Kamerunlu futbolcu, en kısa sürede sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor.
N'KOUDOU: "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"
Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun durumunu teknik heyet de yakından takip ediyor. Valerien Ismael'in saha içindeki kozlarından biri olan N'Koudou sahalara daha güçlü şekilde döneceğinin sözünü verdi.
GİRESUNSPOR MAÇI HALEN BELİRSİZ
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen N'Koudou, 7 maçta 4 kez ağları havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu derbiyi stadyumda izlemişti. Futbolcunun Giresunspor maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netlik kazanacak.
N'KOUDOU: "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"
Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun durumunu teknik heyet de yakından takip ediyor. Valerien Ismael'in saha içindeki kozlarından biri olan N'Koudou sahalara daha güçlü şekilde döneceğinin sözünü verdi.
GİRESUNSPOR MAÇI HALEN BELİRSİZ
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen N'Koudou, 7 maçta 4 kez ağları havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu derbiyi stadyumda izlemişti. Futbolcunun Giresunspor maçında oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netlik kazanacak.
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