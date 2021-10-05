N'Koudou rötar yaptı: 2 maç daha kaçıracak

Beşiktaş'ın yıldız hücum oyuncusu Kevin N'Koudou'nun sahalara dönüşü rötar yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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N'Koudou rötar yaptı: 2 maç daha kaçıracak
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05 Ekim 2021 08:37
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlıkları bulunan 3 oyuncu pazartesi günü sahaya adım attı.

Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmanda takımla çalışmasa da düz koşulara başladı.

Vücudu tedaviye geç cevap veren N'Koudou'nun sahalara dönüşü ise 15 gün rötar yaptı.

26 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ve Sporting maçlarını kaçıracak. 

 

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