Beşiktaş'ta bir süredir sakatlıkları bulunan 3 oyuncu pazartesi günü sahaya adım attı.
Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmanda takımla çalışmasa da düz koşulara başladı.
Vücudu tedaviye geç cevap veren N'Koudou'nun sahalara dönüşü ise 15 gün rötar yaptı.
26 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ve Sporting maçlarını kaçıracak.
Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmanda takımla çalışmasa da düz koşulara başladı.
Vücudu tedaviye geç cevap veren N'Koudou'nun sahalara dönüşü ise 15 gün rötar yaptı.
26 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ve Sporting maçlarını kaçıracak.