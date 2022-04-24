N'Koudou, milli takım tercihini yaptı!

Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou, milli takım tercihini yaptı. Kamerun asıllı Fransız futbolcu dikkat çeken bir karar verdi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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N'Koudou, milli takım tercihini yaptı!
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24 Nisan 2022 14:18
Süper Lig'de teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu milli takım tercihini yaptı.

Fransa basınının haberine göre; Kamerun asıllı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Kamerun Milli Takımı'nda oynamaya karar verdi.

Genç yaşlarda Fransa milli takım formasını giyen ancak A Milli Takım tecrübesi olmayan 27 yaşındaki oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda oynamaya ikna oldu. 

 

 

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