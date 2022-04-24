Süper Lig'de teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.



Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu milli takım tercihini yaptı.



Fransa basınının haberine göre; Kamerun asıllı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Kamerun Milli Takımı'nda oynamaya karar verdi.



Genç yaşlarda Fransa milli takım formasını giyen ancak A Milli Takım tecrübesi olmayan 27 yaşındaki oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda oynamaya ikna oldu.











