N'Koudou için aynı kabus: 33 maç kaçırdı

Süper Lig'de sakatlıklardan en fazla canı yanan kulüp olan Beşiktaş'a bir kötü Haber de Kevin N'Koudou'dan geldi.



Kulüpten yapılan açıklamada, maç sırasında alt baldırına aldığı darbe sonrasında ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) oluştuğu ifade edildi.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR NEDENİYLE 33 MAÇ KAÇIRDI



N'Koudou, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 11 maçta forma giyemezken, oynadığı 9 karşılaşmada 2 gol kaydetti. 2019 Ağustos'un da 4,5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bugüne dek toplam 33 maç kaçırdı.



Tahmini olarak 11 karşılaşmada daha oynamayacak olan Kevin N'Koudou, buna karşın Beşiktaş formasıyla 78 resmi maçta sahaya çıkıp; 14 gol, 8 asist üretti.





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