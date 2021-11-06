Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara geri döndü.



Georges-Kevin N'Koudou karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu



Kevin N'Koudou açıklamasında, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. İki ay bilek sakatlığı yaşadım. Futbol oynamayı, gol atmayı, takım arkadaşlarımla olmayı çok özledim. Sağlıklı olmak her şeyden önemli." dedi.



N'Koudou 11 maç sonra kadroda



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou 11 maç sonra kadroda yer alabildi.



Süper Lig'in ilk 4 haftasında şans bulan N'Koudou, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Süper Lig'de 7 maçta kadrodan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmayı da kaçırdı.



Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup yedekler arasında maça başladı.





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