N'Koudou'dan veda mesajı

Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Damac'a transfer olan 28 yaşındaki Kevin N'Koudou veda mesajı yayımladı.
Kamerunlu kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime hher şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş" sözleriyle veda etti.
Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 resmş maçta 21 gol, 9 asistlik katkı verdi.
Kamerunlu kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime hher şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş" sözleriyle veda etti.
Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 resmş maçta 21 gol, 9 asistlik katkı verdi.