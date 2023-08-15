N'Koudou'dan veda mesajı

Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan'a transfer olan Georges-Kevin N'Koudou taraftarlara veda mesajı yayımladı.

, Fotoğraf; AA
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N'Koudou'dan veda mesajı
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15 Ağustos 2023 12:53
Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Damac'a transfer olan 28 yaşındaki Kevin N'Koudou veda mesajı yayımladı.

Kamerunlu kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime hher şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş" sözleriyle veda etti.

Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 resmş maçta 21 gol, 9 asistlik katkı verdi. 

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