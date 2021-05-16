N'Koudou'dan şampiyonluk sonrası Arda Turan'a gönderme

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile Galatasaray arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesindeifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta N'Koudou da Arda'ya gönderme yaptı.Fransız futbolcu paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine,yazarak kahkaha emojisi kullandı.