N'Koudou'dan şampiyonluk sonrası Arda Turan'a gönderme

Şampiyon Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Arda Turan'a gönderme geldi...

, Fotoğraf; AA
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N'Koudou'dan şampiyonluk sonrası Arda Turan'a gönderme
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16 Mayıs 2021 15:04
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Beşiktaş
Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile Galatasaray arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.

Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "Not in my house" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta N'Koudou da Arda'ya gönderme yaptı.

Fransız futbolcu paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "Better in our house" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.

İşte o paylaşım;






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