N'Koudou attı! Kamerun farklı kazandı!

Kamerun, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Mauritius'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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N'Koudou attı! Kamerun farklı kazandı!
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18 Kasım 2023 00:03
Son güncelleme 18 Kasım 2023 00:15
Kamerun, Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında Mauritius ile karşılaştı.

Stade Omnisport de Douala'da oynanan maçı Kamerun 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+3. dakikada Bryan Mbeumo, 88. dakikada Kevin N'Koudou ve 90+3. dakikada Magri'den geldi.

Kamerun'da eski Beşiktaşlı oyuncu N'Koudou 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen N'Jie ve Samsunspor forması giyen Ntcham maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Manchester United kalecisi Andre Onana, Kamerun'un Mauritius ile oynadığı maçın 82. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Kamerun bu sonuçla gruba galibiyetle başladı. Bir sonraki maçta Kamerun, Libya ile karşılaşacak. Mauritius ise Angola'yı ağırlayacak.

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