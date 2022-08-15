N'Koudou: '1 puana oynayacak takım değiliz'

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, 3-0'dan 3-3'e gelen Alanyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Maç sonu açıklamalarına "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum." sözleriyle başlayan Fransız oyuncu, "Çok iyi başladık. Kırmızı karta kadar maçın hakimiydik. İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmayı hak ediyorduk. Çok iyi mücadele ettik ama olmadı. Üzgünüm." diye konuştu.



Beşiktaş'ın 1 puan için oynayacak bir takım olmadığını belirten N'Koudou, "2 puan kaybettik. 1 puan için oynayacak takım değiliz. Maçta çok iyiydik. Kırmızı kart dönüm noktası oldu. Bizi çok etkiledi. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyorum. Ancak İstanbul'a dönüp, kafamızı bir şekilde toparlayıp, derslerimizi alıp bu maçı unutmak zorundayız." diyerek sözlerini kullandı.





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