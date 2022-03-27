N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu ödül töreni yapıldı
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27 Mart 2022 13:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyonda derece elde eden sporcular için start alanının yakınında ödül töreni yapıldı.

Organizasyonda kadın ve erkeklerde birinci olan atletlere 7.500 dolar, ikincilere 5 bin dolar, üçüncülere ise 4 bin dolar para ödülü verildi.

Sporculara ödülleri Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur tarafından takdim edildi.

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