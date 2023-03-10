N'Jie: "Kazanabileceğimize inanıyoruz"

Sivasspor forması giyen Clinton N'Jie, Fiorentina karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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N'Jie: 'Kazanabileceğimize inanıyoruz'
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10 Mart 2023 02:36
Sivassporlu Clinton N'Jie, Fiorentina maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan N'Jie, şu sözleri kullandı;

"Zor bir maç oynadık. İlk yarıda çok şans üretemedik ama ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Şanslar yakaladık, gol fırsatları yakaladık. Rakibimiz güçlü ve kaliteli. 1-0 ile geri dönüyoruz. Kendi taraftarımızla bu skoru geri döndürebiliriz. Kazanabiliriz. Buna inanıyoruz."

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