Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin dünyaca ünlü Fransız orta sahası N'Golo Kante, önceki gün sosyal medya fenomeni Nusret ile bir araya geldi.



Nusret'in restoranında yemek yiyen Kante, yemeğin ardından kendisi le fotoğraf çekilmek isteyen bir Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem oldu.



Fenerbahçe taraftarının fotoğraf çekildikleri sırada "Bir gün Fenerbahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, "Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını verdi.



Bu sözler üzerine Beşiktaş taraftarları özellikle sosyal medyada N'Golo Kante'nin hesaplarına yoğun şekilde ilgi gösterdi.







