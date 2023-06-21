Karim Benzema'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.
Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.
Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.
Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.
Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.
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