Karim Benzema'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.



Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.



Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.



Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.





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