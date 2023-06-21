N'Golo Kante, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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N'Golo Kante, Suudi Arabistan'da
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21 Haziran 2023 01:48
Karim Benzema'yı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, bir Fransız yıldızın transferini daha açıkladı.

Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'den N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kante, senelik 25 milyon euro'dan toplamda 100 milyon euro kazanacak.

Kariyerini Leicester City'de parlatan Fransız yıldız, daha sonra ise 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.

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