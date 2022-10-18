N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda yok

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.
Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, diz ardı kirişindeki sakatlık yüzünden ameliyat edilen 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.
Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, diz ardı kirişindeki sakatlık yüzünden ameliyat edilen 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.
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