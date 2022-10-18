N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda yok

Chelsea, sakatlığı bulunan N'Golo Kante'nin ameliyet olduğunu ve 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Fransız yıldız, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda yok
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18 Ekim 2022 23:12
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, diz ardı kirişindeki sakatlık yüzünden ameliyat edilen 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

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