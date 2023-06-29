N'Golo Kante, Belçika'dan takım satın aldı!

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transferiyle gündem olan N'Golo Kante, Belçika 3. Lig takımlarından Royal Excelsior Virton'u satın aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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N'Golo Kante, Belçika'dan takım satın aldı!
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29 Haziran 2023 17:37
Suudi Arabistan kulübü Al Ittıhad'a yıllık 25 milyon euro'dan 4 senelik imza atan N'Golo Kante, Avrupa futboluyla bağını devam ettirecek bir hamle yaptı. 

Yıldız orta saha, Belçika 3. Lig ekibi Royal Excelsior Virton'u satın aldı. 

Fransız oyuncu 2018 yılından bu yana kulübün sahibi olan Lüksemburglu işadamı Flavio Becca'dan kulübü devralarak yeni sahibi ve başkanı oldu. 

SEZONU SONUNCU TAMAMLAMIŞTI 

Geçtiğimiz sezon Belçika Challenger Pro League'de mücadele eden Royal Excelsior Virton, ligi son sırada tamamlamıştı. 

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