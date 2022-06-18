Mykyta Burda'dan Fenerbahçe yorumu

Dinamo Kiev'de forma giyen savunma oyuncusu Mykyta Burda, yeni sezon hazırlıkları öncesinde açıklama yaptı.



"Ukrayna'da savaş varken, futbolu düşünebiliyor musun?" sorusu yöneltilen Burda, "Futbol bizim işimiz. Bence futbol var olmalı, çünkü insanların nefes almasına ve biraz da olsa rahatlamasını sağlıyor." dedi.



Dinamo Kiev'in oynadığı hazırlık maçlarının ardından ülkeye dönmeleri ve yapılan hava saldırıları uyarıları için görüşleri sorulan 27 yaşındaki stoper, "Kiev'e döndüğüm zaman, hava saldırısı uyarılarını duydum. Alarmları ilk kez duyduğumda rahatsız oldum ve vücudum titredi. Ama evimi özledim, bu yüzden geri dönmek güzel. Endişelere rağmen burası dünyanın en güzel yeri. Evde olmak güzel" şeklinde konuştu.



Ukrayna'ya dönmelerinin ardından Şampiyonlar Ligi eleme maçları için takım olarak çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe ile eşleşmeleri için gelen soruya ise, "Kim çıkarsa çıksın, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara gitmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başlayacağız. Teknik heyet bize, bizi neyin beklediğini söyleyecek" cevabını verdi.





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