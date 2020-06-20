Mykola Moroziuk'tan Fenerbahçe cevabı

Rizespor'un Ukraynalı sağ beki Mykola Moroziuk, Fenerbahçe iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mykola Moroziuk'tan Fenerbahçe cevabı
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20 Haziran 2020 15:39
Rizespor'un Ukraynalı sağ beki Mykola Moroziuk, Fenerbahçe haberleri üzerine açıklama yaptı.

Ukrayna'dan meta-ratings'e konuşan Moroziuk, "Fenerbahçe iddiaları şimdilik söylenti. Ancak, her şey mümkün. Şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Ukraynalı savunmacı, "Kariyerimle ilgili hedeflerim var ama şu an bunları konuşmanın anlamı yok. Zaman bize gerçekleri söyler." diyerek sözlerini noktaladı.

32 yaşındaki Mykola Moroziuk, Ocak 2019'da önce kiralık, ardından Temmuz 2019'da bonservissiz olarak Dinamo Kiev'den Rizespor'a transfer oldu. Deneyimli oyuncu, bu sezon oynadığı 21 lig maçında 1 asist yaptı.



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