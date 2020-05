Myers'ın "2018 şampiyonluğu neşeli değildi" ifadesine, Durant'ten cevap

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, 2018'deki şampiyonluğun "neşeli olmadığını" belirtti.



Myers ve koç Steve Kerr, The Last Dance belgeseliyle bağlantı kurabildiklerini ve 2018 şampiyonluğundan sonra nasıl yorulduklarını konuştular



Myers, şu şekilde konuştu:



"Kevin ile ikinci kez (2018'de) kazandığımızda, 'Eh, sadece yapmamız gereken şeyi yaptık ve harika bir iş başardık. Neşeli değildi. Eminim birçok insan farklı hissetmiştir. Kimsenin hatası değildi. Bence her durumun kendine göre bir ağırlığı var ve bu yüzden eminim ki Chiacgo Bulls da her şeyin ağırlığını, ilişkilerin ağırlığını hissetmiştir."



Warriors, dört yıl içinde üçüncü şampiyonluğunu kazanmış ve NBA Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'ı süpürmüştü.



"ÇOCUKLAR GAYET MUTLU GÖZÜKÜYOR..."



Kerr ise, şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, belgesel sadece geçen yıl ve 2018'de ekibimize söylediklerimin teyidiydi. Yıl boyunca Chicago'daki tecrübeme dayalı olarak tüm söylediklerim, son dört yıl içindeki bu yorgunluk ve duygusallık hissine dayanıyordu."



Myers, pozitif ilişkilerin sürdürülmesinin o sezonun en zor yönü olduğunu da sözlerine ekledi:



"Kazanmak ve hepsini bir arada yapmak gerçekten zor. İlişkileri sürdürmek zor. Bir arada tutmaktan çok, ayrı gelmenin çok daha fazla yolu var."



Durant'in Instagram üzerinden Myers'ın dediğine cevabı ise şu oldu:



"Fotoğrafta çocuklar gayet mutlu gözüküyor ama."