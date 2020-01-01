Myers: "Warriors'a 'bazı veteranlar' eklememiz gerekecek"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Warriors'ın serbest oyuncu döneminde "bazı veteranlar" eklemesi gerektiğine inandığını söyledi.



Myers, Yahoo Sports'tan Marcus White'a, Warriors'ın serbest oyuncu döneminde yapması gereken hamleler hakkında konuştu ve ekibin kadroya "bazı veteranlar" eklemesi gerektiğini belirtti:



"Hala bazı veteranlara ihtiyacımız var. Üç çekirdek adamımızın veteran rolünü üstlenmeleri gerekecek, ancak onlara daha 'yaşlı sesler' sağlamak da istiyoruz, bu yüzden bu, serbest oyuncu döneminde bakmamız gereken bir şey."



Stephen Curry ve Klay Thompson'ın dönüşü ile birlikte, Warriors'ın gelecek sezon şampiyonluk adaylarından biri olması bekleniyor.



Golden State ayrıca, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı'nda 2 numaralı seçime sahip. İki gün sonrasında ise, 20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu dönemi başlayacak.



