Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Myers: "Warriors'a 'bazı veteranlar' eklememiz gerekecek"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Warriors'ın serbest oyuncu döneminde "bazı veteranlar" eklemesi gerektiğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Warriors'ın serbest oyuncu döneminde "bazı veteranlar" eklemesi gerektiğine inandığını söyledi.

Myers, Yahoo Sports'tan Marcus White'a, Warriors'ın serbest oyuncu döneminde yapması gereken hamleler hakkında konuştu ve ekibin kadroya "bazı veteranlar" eklemesi gerektiğini belirtti:

"Hala bazı veteranlara ihtiyacımız var. Üç çekirdek adamımızın veteran rolünü üstlenmeleri gerekecek, ancak onlara daha 'yaşlı sesler' sağlamak da istiyoruz, bu yüzden bu, serbest oyuncu döneminde bakmamız gereken bir şey."

Stephen Curry ve Klay Thompson'ın dönüşü ile birlikte, Warriors'ın gelecek sezon şampiyonluk adaylarından biri olması bekleniyor.

Golden State ayrıca, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı'nda 2 numaralı seçime sahip. İki gün sonrasında ise, 20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu dönemi başlayacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal