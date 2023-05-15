Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, bu yaz takımıyla geleceği konusunda kararsız olduğunu söyledi.



Warriors ile kontratı bu yaz sona erecek olan genel menajer ve başkan Myers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye yaptığı açıklamada, gelecek sezon ve sonrasında takımı yönetmek için kalıp kalmayacağından emin olmadığını söyledi.



Sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitecek olan Myers, bir karara varmadan önce "birkaç hafta" beklemeyi planladığını belirtti.



Myers ayrıca Wojnarowski'ye, Warriors'ın üç büyük oyuncusu Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in yanı sıra başantrenör Steve Kerr ile olan yakın ilişkisi nedeniyle "iki arada bir derede kaldığını" açıkladı.



2011 yılında GM yardımcısı olarak takıma katılan ve bir yıl sonra terfi alarak GM pozisyonuna yükselen 48 yaşındaki yönetici, takımı dokuz sezonda dört şampiyonluk kazanarak bir hanedana dönüştüren birçok hamlenin arkasındaki isimdi. 2012'de Green'i 35. sırada draft eden Myers, 2013'te tecrübeli oyuncu Andre Iguodala'yı takas yoluyla almış, Mayıs 2014'te Mark Jackson'ın yerine Kerr'ü başantrenör olarak işe almış ve 2016'da ise Kevin Durant'i kadroya katmıştı.



