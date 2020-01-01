Myers: "Playoffları izlemek, bizim için zor olacak"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, oyuncularının NBA sezonu resmen yeniden başladığında, bubble maçlarını izlemenin kendileri için zor olacağını itiraf etti.



Warriors, lig tarafından Orlando bubble'ına katılmaya davet edilmeyen sekiz takımdan biriydi ve Myers bunun Warriors oyuncuları için neden zor olacağını açıkladı.



Myers'a göre, son yıllarda Warriors'ın çok derin playoff maratonlarında bulunmaya alışmış olmalarıyla, sezonun geri kalanını dışarıdan izleyecek olmaları, kendilerini yabancı bir duruma sokacak:



"Bence adamlarımızın bu sezonun ilerlemesini izlemesi zor olacak. Sanırım artık daha kolay, çünkü playofflar başlamadı ve Orlando olayı hala yeni yeni kendini toparlamış durumda. Ancak rekabetçiler olarak - playofflara alışkın olduğunuzda ve o grubun bir parçası olmadığınızda - bunu hissediyorsunuz. Adamlarımız bunu hissedecek. Playoffların bir bölümünü izleyecekler ve bence bu onları motive edecek."



Myers, hayal kırıklığı yaratan sezonun, 2020-21 sezonu için tekrar iyi bir noktaya geri dönmek istemelerinden ötürü, kadrosu için motivasyon olması gerektiğine inanıyor.



