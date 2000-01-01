Myers: "Lig ne karar verirse, bununla iyi geçineceğiz"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, NBA, 2019-20 normal sezonuna devam ederse ve playoff yapmak için matematiksel şansı olmayan takımlar maç oynamak için geri çağrılırsa, Warriors'ın bu kararla "iyi geçinmeyi" planladığını söyledi.



Koç Steve Kerr, 28 Nisan'da Warriors'ın takvimde kalan 17 maçına rağmen, sezonlarının çoktan bitmiş olduğunu belirttiği tartışmalı yorumlar yapmıştı:



"Bizim sezonumuz, temelde sona erdi. Lig bir şekilde yeniden başlasaydı, böyle bir zaman sıkışıklığı içinde oldukları göz önüne alındığında, normal sezonda maçlar oynamamız pek olası değil. Kim bilir? Ama şampiyonluk ve playoff yarışında yer alan, bu konuda çok emek veren takımlar için üzülüyorum ve bu bizim sağlıklı kalmaya, bazı genç adamları geliştirmeye çalıştığımız bir yıl oldu. Bu yüzden adamlarımız ve ekibimiz hakkında endişelenmiyorum. Şu anda durumu biraz karışık olan takımlar için üzülüyorum."



"STEPH'LE ANDREW'U BERABER GÖRMEK İSTİYORUZ"



ESPN'den Ramona Shelburne bu yorumların özellikle playoff takımları arasında telaş yarattığını bildirdi.



Myers, "Gerçek şu ki, ligdeki en kötü dereceye sahibiz. Bu bir gerçek. Bizim konumumuzda motive olmak zor. Ancak bu, oyuncuların gururu olmadığı ve bizim de geri dönüp bir bütün olarak ligde oynamayı umursamayacağı anlamına gelmiyor. İyi geçinmek istiyoruz ve iyi ortaklar olacağız. Steph'in (Curry), (Andrew) Wiggins ile oynadığını görmek istiyoruz; sanırım bunu görmeyi umduğumuz için, bir maç oynamamız gerekli." şeklinde konuştu.



