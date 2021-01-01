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Myers: "LaMelo'yu seçmeye çok yakındık..."

Golden State Warriors genel menajeri Bob Meyers, Warriors'ın LaMelo Ball'u draft etmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors genel menajeri Bob Meyers, Warriors'ın LaMelo Ball'u draft etmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Myers, 'The Ryen Russillo Podcast'te yaptığı açıklamada Warriors'ın, sonunda James Wiseman üzerinde karar kılmadan önce LaMelo'yu sıkı bir şekilde araştırmış olduğunu belirtti:

"Hedefimiz James Wiseman'dı tabii ki ve onu LaMelo'nun önünde seçtik. Bu tarz konuları hep birlikte tartışırız. Oldukça tartışma odaklı bir organizasyonuz. Benim 'şöyle yapacağız' deyip konuyu kapattığım gibi bir yönetimimiz yok.

Her şeyi düşündüğümüz kadar konuşmuştuk da ve sonunda da bunda karar kıldık. LaMelo'yu da izlemiştik ve onu gördüğümüzde antrenmanı harika geçmişti. Çok iyi bir oyuncu olacağını biliyorduk, ama ondan önce James'i seçmeye karar verdik."

20 yaşındaki Ball, maç başına %42.7 şut isabeti ile yakaladığı 20.3 sayı, 8.1 asist ve 7.6 ribaundlık ortalamalarıyla, ligde şimdiye dek inanılmaz bir potansiyel göstermiş bulunuyor.


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