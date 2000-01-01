Myers: "Klay'in standartlarına dönmesi için, oynaması lazım"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Klay Thompson'ın kendi yüksek standartlarına dönmesi için, NBA maçlarında bulunmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Myers, 95.7 The Game'de "The Morning Roast" programına katıldı ve Thompson'ın iyileşmesi hakkında bir güncelleme yaptı:



"Klay harika görünüyor. Oyunu kesinlikle özlüyor. Basketbol onun için çok önemli. Sanki basketbol olmadan ne yapacağını bilmiyormuş gibi büyümüştü. Bildiğiniz gibi babası NBA'de oynamıştı ve bu yüzden bir anlamda bunun içinde doğmuştu. Buna ihtiyacı var. Basketbol onun için nefes almak gibi.



Bulmacasının son parçası ise, canlı NBA aksiyonuna girmesi. Bu tür bir oyun hızı, antrenman kampında bile kopyalayamayacağınız bir hız. Deneyimlemek gerekiyor. Ama şu anda bu tecrübeyi ona sağlamamız mümkün değil. Bunu antrenman kampında, düzenlenecekse hazırlık maçlarında ya da sezon öncesi dönemde yapmak gerekecek. Aşması gereken kısım bu.



Ama bence aşacak ve hepimiz de aşabileceğinden eminiz. Sadece henüz bunu sağlayamadık ve zaten hiçbir yerde de sağlanamaz."



Thompson, 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında yırtık bir ACL sakatlığı yaşadı ve o zamandan beri oynamadı.



