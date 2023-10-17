Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers, Klay Thompson'ın sözleşme uzatma görüşmelerindeki mevcut belirsizliği gibi durumların "ayrılmasının sebebi" olduğunu söyledi.



Warriors ve Thompson'ın uzatma görüşmelerinde birbirinden oldukça uzakta kaldığı yönündeki haberlerin ardından Myers, şaka yollu olarak artık takımda olmamasının nedeninin bu olduğunu belirtti:



"Öncelikle işte tam da bu yüzden ayrıldım. Çoğu zaman insanlar bunun sadece bir iş olduğunu söyleyecektir, ancak bu sadece bir iş durumu değil. Bu oyuncunun Chase Center'ın önünde bir heykeli olacak. Kendisi bu kazanılan dört şampiyonlukta önemli bir isim olmasının yanı sıra, organizasyon içinde ve hayran kitlesi tarafından da oldukça sevilen birisi."



Geçen yaz görevinden ayrılan Myers, her iki tarafın da yola devam etmek istediği hissine kapıldığını ancak bunun gerçekleşeceğinin bir garantisinin olmadığını dile getirdi:



"Yani mesele para veya beraber geçen yıllar kadar basit değil. Benim için bu iş bu yüzden zordu, çünkü bu insanlarla bir ilişkiniz var. Özellikle de onlarla başarılı olduysanız ve o çekirdek 12 yıldır birlikteyse. Artık bunlar çok nadir durumlar, böyle bir yapı pek görmüyoruz.



Yani bu hassas bir müzakere. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla kendisi kalmak istiyor. Onlar da kalmasını istiyorlar. Peki bu, işin çözüleceği anlamına mı geliyor? Hepsi birer sınav. Ve muhtemelen ilk gerçek sınavları."



2011'den bu yana takımda olan Klay, Warriors'ın bu süreçte dört şampiyonluk elde etmesinin en önemli faktörlerinden biriydi.



