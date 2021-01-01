Myers, kendisini suçlayan Durant ve Green'e yanıt verdi!

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, takımdan ayrılmasından ötürü yönetimi suçlamış olan Kevin Durant'e ve onunla aynı fikirde olduğunu söyleyen Draymond Green'e karşı suskunluğunu bozdu.



Durant geçtiğimiz aylarda, 2019 yılında Warriors'tan ayrılmasının nedenini, takım yönetiminin kendisinin Draymond ile yaşadığı ünlü münakaşayı yanlış bir şekilde idare etmesi olarak göstermişti.



SiriusXM NBA Radio'ya konuşan Myers, takım yönetimini suçlayan ikiliye şöyle bir yanıt verdi:



"Onunla (KD) bu konu hakkında konuşmadım bile. Bu adamı çok iyi tanıyorum ve benim hakkımda size bir şeyler söylemiş. Onunla olan ilişkim tüm bunların ötesinde ve beni cidden rahatsız eden bir durum olsa, konuşurdum.



Ama Draymond'ı tanırım. Onu Draft eden kişi bendim. Oakland'daki Final serisinde uzaklaştırma cezası aldığında, onunla oturup konuşmuştuk. Maçta değildim. Oakland'daki MLB maçında beraberdik. O adamı çok severim.



Böyle küçük şeyler aramızı bozamaz. Ayrıca ne düşünüyorsa onu düşünmekte özgürdür. Kevin de aynı şekilde. Onunla da çok şey yaşamıştık.



Draymond bizimle beraber üç şampiyonluk kazandı. Böyle şeylere kızamam. Onun ve Kevin'in benim ve bu takım için yaptıkları iyilikler, bu tarz şeylerden çok daha ağır basıyor.



Ve insanlar, belli durumlar hakkında istedikleri şekilde düşünebilirler. Söylenen şeylerin arkasında ne olduğunu veya yaşanan şeylerin nasıl ilişkilere dayandığını bilmeyebiliyorsunuz."



