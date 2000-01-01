Myers: "Belki Draft tavsiyesi için, Jerry West'i ararım!"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Draft tavsiyesi için LA Clippers yöneticisi Jerry West'i arayabileceğini söyledi.



West, 2000'lerin başındaki Lakers ve 2010'lardaki Golden State Warriors gibi en az iki NBA hanedanından sorumlu olan efsanevi bir takım kurucusu olarak biliniyor.



Warriors GM'i Myers, yakın zamanda NBC Sports Bay Area'da, 2020 NBA Draftı öncesinde West'in yönetici olarak yeteneklerinden bahsetti:



"Bana fikirlerini sunardı. Çok az kişi onu dinledikten sonra tereddüt eder, çünkü çok başarılı biriydi. Yani, etrafta olmasını özledim. Belki onu arar ve meraktan bu Draft hakkında ne düşündüğüne bakarım. "



West, Golden State'e 2011 yılında yönetim kurulu yöneticisi olarak katılmıştı. Warriors beş yıl içinde üç şampiyonluk kazanırken, West, NBA tarihindeki en iyi takımlardan birini kurmada büyük rol oynamıştı.



2017'de Clippers ile benzer bir rol üstlenen West, ekibin geçen yaz Clippers'a katılan Kawhi Leonard ile kazanan bir takım temeli oluşturmasına yardımcı olmuştu.



Warriors, yaklaşan Draft'ta 2'inci sıra seçimini elinde bulunduruyor ve bu seçimi, bir "hemen-kazan" varlığı edinmek adına takas etmek ya da mevcut en iyi yeteneği seçmek için kullanma konusunda, West'in tavsiyesini kullanabilir.



