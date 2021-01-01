Mychal Thompson, oğlu Klay için: "Asıl zor olan, duygusal kısmı..."

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın babası Mychal Thompson, oğlunun iyileşme sürecindeki en zor kısmın ne olduğuyla ilgili konuştu.



Halen aşil sakatlığının rehabilitasyon sürecinde olan 30 yaşındaki oyuncunun babası Mychal, NewsTalk 830 WCCO ile yaptığı röportajda oğlu hakkında şunları söyledi:



"Fiziksel olarak, tabii ki toparlanacak. Asıl zor kısmı, duygusal tarafı. En verimli dönemindeyken büyük bir sakatlık nedeniyle arka arkaya iki yıl kenarda oturmak zorunda kalacak olması, oldukça sinir bozucu. O ve Steph Curry, bıraktıkları yerden devam edecekler."



