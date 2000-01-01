Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Mychal Thompson: "Klay, seneye 'tam gaz' gitmeye hazır"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın babası Mychal Thompson, oğlunun önümüzdeki sezon "tam gaz gitmeye hazır" olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın babası Mychal Thompson, oğlunun önümüzdeki sezon "tam gaz gitmeye hazır" olacağını söyledi.

Klay, geçtiğimiz yaz oynanan NBA Finalleri'nin 6. maçında sol çapraz bağlarını koparmıştı, ancak Mychal'a göre, Klay'de artık "herhangi bir çeşit topallama ve acı" bulunmuyor.

Lig, koronavirüs küresel salgını nedeniyle askıya alındığından ötürü, 30 yaşındaki yıldız kendi başına rehabilitasyon yapıyor:

"Kendini iyi hissediyor. Kendi kendine çalışıyor. Tüm antrenmanlarını yapıyor. Kendini iyi hissettiğini söylüyor. Herhangi bir topallama olmadan dolaşıyor - hiçbir acısı yok. Kendini harika hissettiğini ve önümüzdeki yıl tüm hızıyla çalışmaya hazır olacağını söyledi."

Bu noktada, ne yazık ki, kimse "gelecek yılın" ne zaman başlayacağını bilmiyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal