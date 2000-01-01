Mychal Thompson: "Klay, seneye 'tam gaz' gitmeye hazır"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın babası Mychal Thompson, oğlunun önümüzdeki sezon "tam gaz gitmeye hazır" olacağını söyledi.



Klay, geçtiğimiz yaz oynanan NBA Finalleri'nin 6. maçında sol çapraz bağlarını koparmıştı, ancak Mychal'a göre, Klay'de artık "herhangi bir çeşit topallama ve acı" bulunmuyor.



Lig, koronavirüs küresel salgını nedeniyle askıya alındığından ötürü, 30 yaşındaki yıldız kendi başına rehabilitasyon yapıyor:



"Kendini iyi hissediyor. Kendi kendine çalışıyor. Tüm antrenmanlarını yapıyor. Kendini iyi hissettiğini söylüyor. Herhangi bir topallama olmadan dolaşıyor - hiçbir acısı yok. Kendini harika hissettiğini ve önümüzdeki yıl tüm hızıyla çalışmaya hazır olacağını söyledi."



Bu noktada, ne yazık ki, kimse "gelecek yılın" ne zaman başlayacağını bilmiyor.



