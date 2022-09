'MXGP of Türkiye' motokrosta dünya markası oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nı (MXGP) başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, artık dünya motokros yarışlarında Türkiye'nin "MXGP of Türkiye" ile markalaştığını belirtti.



Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen MXGP'yi 5. kez başarıyla gerçekleştirdiklerini, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkililerinin organizasyonu çok beğendiğini belirterek, "Motor sporları çerçevesinde tüm dünyaya en önemli Türkiye mesajını çok güzel bir imajla sergiledik." dedi.



Final etabının Afyonkarahisar'da gerçekleşmesinin ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Uçar, "Dünya şampiyonu belliydi ama ikinci, üçüncü ve diğer sıralamalar, Afyonkarahisar'da belli oldu. Bu da organizasyonumuzun popülaritesini artırdı." diye konuştu.



Uçar, organizasyona 36 ülkeden 150'den fazla sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Türkiye'den de 13 sporcumuz rekor bir katılım sağladı. Elbette sportif performans açısından da kendimizi her yıl biraz daha geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye" isminin dünyada en çok kullanıldığı spor organizasyonunu yaptıklarını vurgulayan Uçar, "Türkiye, 'En iyi tanıtım yapan ülke' ödülünü FIM Başkanı Jorge Viegas'tan aldı. 'MXGP of Türkiye' ifadesiyle 86 ülkeye canlı yayınlarımızı gerçekleştirdik. Uluslararası boyutta en fazla Türkiye isminin zikredildiği faaliyetlerden biri oldu. Üç günde 250 binin üzerinde motor sporları sevdalısını misafir ettik." ifadelerini kullandı.



- Ülke tanıtımına 300 milyon avroluk bir katkı sağlandı



Şampiyonanın normal şartlarda 1.8 milyar kişiye ulaşma potansiyeli olduğunu aktaran Uçar, "Bu sene dünya şampiyonasının ödül töreni de festival alanımızda gerçekleştirildiği için tanıtım açısından büyük bir katkı sağladı. Normal şartlarda 220 milyon avroluk bir tanıtım bekliyorduk ama son değerlendirmelere göre 300 milyon avroluk bir tanıtım oldu." diye konuştu.



Uçar, herkesin Türkiye'den çok memnun ayrıldığını belirterek, "Çok mutluyuz, gelen ziyaretçilerin, takımların, takım mekanikerlerinin, yöneticilerinin tamamı ülkemizden teşekkür ederek ayrıldı. Bu da organizasyonumuz için bir gurur vesilesi oldu. FIM Başkanı Viegas da organizasyon boyunca Türkiye'de kaldı. FIM yetkilisi, 'Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar ili bu organizasyonu talep ettiği ve organize ettiği sürece sonsuza kadar burada olmayı hedefliyoruz.' dedi" ifadelerini kullandı.



Almanya'nın Leipzig kentinin motokrosta 103. organizasyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Uçar, şöyle devam etti:



"Burada bir kültür oturttuk, gelenek haline geldi ve her yıl daha fazla büyüyen, ulusal ve uluslararası anlamda daha fazla insanımıza ulaşan bir organizasyon boyutuna taşıdık. Ekonomi itibarıyla da organizasyonumuzun yapıldığı hafta sonu itibarıyla bir önceki ve bir sonraki hafta sonuyla kıyaslandığında yüzde 400'ten fazla bir kredi kartı harcaması, ekonomik bir girdi yaşandı. Termal otelleriyle meşhur Afyonkarahisar'da kış aylarında otellerde yoğunluk yaşanırken tam tersine eylülün başında tek bir otelde hiçbir oda boş kalmadı. Elbette ki şehrin ekonomisine, sanatına, kültürüne, sportif alışkanlıklarına, bilinirliğine büyük bir etki sağladı."



- "Yurt dışında Afyonkarahisar "MXGP of Türkiye" ismiyle tanınıyor"



Uçar, Afyonkarahisar Valiliğinin ve belediyenin de tüm ekipleriyle organizasyonu kusursuz bir şekilde icra ettiğini, hepsine teşekkür ettiğini söyledi.



Motokros branşında Türkiye'nin bir dünya markası haline geldiğini kaydeden Uçar, "Afyonkarahisar, motor sporlarına en güzel bir örnek. Afyonkarahisar'dan sonra Edirne Valiliğimiz de aynı potansiyelde bir tesisi kazandırdı. Çalışmalarımızı Kayseri'de de başlattık. Gaziantep'te de proje faaliyetleri başladı." diye konuştu.



Gençler arasında motor sporlarının izlenme oranının birinci sırada geldiğini vurgulayan Uçar, yurt içinde Afyonkarahisar internette arandığında mermer, sucuk, kaymak ve tarihi yerlerin çıktığını belirterek, "Türkiye sınırları dışında ise Afyonkarahisar arandığında 'MXGP of Türkiye', 'MXGP of Afyon' ismiyle tanınıyor. Bu da milyarlarca insana milli mücadelenin başladığı şehrimizin tanıtımını yapmamıza katkı sağlıyor. Motokros ile birlikte tarihi, sosyal, kültürel, gastronomik görseller de tabii ki çıkıyor." ifadelerini kullandı.



- Daha donanımlı motorlar ile podyum için sponsor desteği gerekiyor



Türk motokros sporcularının gösterdikleri performansla ilgili de Uçar, şunları kaydetti:



"Motokros sporcularımızdan son 15 yılın Türkiye şampiyonu Şakir Şenkalaycı arkadaşımız, sporcu yetiştirme anlamında birkaç adım önde. İlk 10 içerisine giren sporcularımız oldu. Tabii ki motor sporlarında mekanik anlamda desteğin çok büyük önemi var. Parasal ifade etmek gerekirse sporcularımızın kullanmış olduğu motosikletler donanım anlamında 30-40 bin avro arasında bir değere sahip. Sporcularımızın kullandığı motosikletler ile dünya şampiyonasında ilk 3'e giren sporcuların kullandığı motosikletler arasında yüzde 500-600'e yakın bir fiyat ve donanım farkı var."



Motokrosta zirve için donanım desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Uçar, "Aslında ulusal ve uluslararası sponsorlar elde ettiğimizde ve sporcularımız pilotaj olarak kendilerini geliştirdikleri gibi motosikletin gelişmişliğini de ilerlettiklerinde ki biz de buna destek oluyoruz, o zaman podyum da gelecek. Bunun en önemli örneği, dünyanın en iyi motosiklet pilotlarından biri olan Toprak Razgatlıoğlu daha iyi bir mekanik desteği almaya başladığı günden itibaren podyum yapmaya da başladı. Çünkü dakikalarla değil saliselerle derecelerin belirlendiği bir spor branşı motosiklet." şeklinde görüş belirtti.





