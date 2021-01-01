MVP seçilen Jokic: "NBA'de olacağımı bile düşünmemiştim"

NBA'de bu normal sezonun MVP ödülünü kazanan Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, geçmişte "NBA'de olacağını bile düşünmediğini" söyledi.



Jokic, 91 birincilik oyu alarak ödülü kazanan ilk ikinci tur seçimi ve Nuggets tarihinde kupayı kazanan ilk oyuncu olması sonrası, şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse NBA'de olacağımı bile düşünmemiştim. Ülkemde basketbol oynamaya başladığımda hedefim Euroleague'de oynamaktı, çünkü orası bir nevi ülkeme en yakın üst ligdi. Denver Nuggets beni draft ederek bana NBA oyuncusu olmam için bir fırsat verdi. Bu fırsatı kullanma konusunda iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.



Doğrusu bu ödül beni pek etkilemiyor. Listeye baktığımda tabii ki büyük oyuncular var. Bu benim için bir onur ve sürpriz. Listede olacağımı hiç düşünmemiştim. MVP olmaktansa bir şampiyonluk kazanmayı tercih ederim."



Diğer birincilik oyu alanlar arasında Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Chris Paul ve oylamada ikinci sırada yer alan Joel Embiid de bulunuyordu.



