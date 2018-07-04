Müzisyen Richard Swift hayatını kaybettiMüzisyen Richard Swift hayatını kaybetti

Müzisyen, besteci ve prodüktör Richard Swift, 41 yaşında hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2018 16:32
Müzisyen Richard Swift hayatını kaybettiMüzisyen Richard Swift hayatını kaybetti
The Shins, The Black Keys, aetitia Sadier ve Damien Jurado gibi isimlerle çalışmış olan Amerikalı müzisyen bir süredir ne olduğu açıklanmayan bir hastalıkla mücadele ediyordu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğan Swift, 2011 ve 2016 yılları arasında The Shings grubuyla çalıştı. 2014 yılında ise Black Keys grubu ile basçı olarak turneye çıktı.

The Black Keys grubundan Dan Auerbach Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Tanıdığım en yetenekli müzisyeni kaybettik. Artık annesi ve kız kardeşinin yanında, arkadaşımı özleyeceğim" yazdı.


Kaynak: Hürriyet

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