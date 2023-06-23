Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı kaldırıldı mı?

"Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…"





Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 1 Temmuz 2021'den beri uygulanan saat 01.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu'na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.