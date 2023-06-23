Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 15:16

Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı kaldırıldı mı?

Covid-19 döneminde getirilen gece 12'den sonra müzik yasağı tüm ülkede kaldırıldı.

Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı kaldırıldı mı?
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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 1 Temmuz 2021'den beri uygulanan saat 01.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu'na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

MÜYORBİR'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…"

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