Muzaffer Bilazer: 'Pozisyon vermeden kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, maçı kazanmaları halinde birçok şeyin değişebileceği bir ortamda kazanamadıklarını söyledi.



Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça dengeli başladıklarını ve planladıkları gibi gittiğini belirterek, "Özellikle ilk yarı pozisyon vermedik. Buna rağmen üçüncü bölgede beceri anlamında biraz sıkıntı yaşadık." diye konuştu.



Skoru artıramadıklarını dile getiren Bilazer, "İkinci yarı bulduğumuz golün ardından skoru artıramadık. Üzerine de yaptığımız değişiklerle istediğimizi alamadık. Daha iyi olmamız gerekirken daha kötü olduk. Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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