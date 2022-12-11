Muzaffer Bilazer: 'Nihayet kazandık'

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilazer, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri mücadelenin ardından üç maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Gençlerbirliği'nin farklı bir formasyonla maça başladığına işaret eden Bilazer, şöyle konuştu:



"Öne geçerek skor avantajını yakaladık. Daha sonra bunu artırmamız gerekiyordu ama maalesef başaramadık. Gençlerbirliği tekrar formasyon değişikliğine gitti. Yaşayabileceğimiz sıkıntıları devre arasında oyunculara aktardık. Oyuncular da bu noktada iyi duruş sergiledi. Sadece pozisyon olmadan bir gol yedik. Rakibi skora ortak ettik ama 5 dakika içerisinde geri dönebilmemiz önemliydi. Nihayetinde kazandık. Bizim için psikolojik anlamda çok önemliydi."



"İki takım için de çok önemli bir müsabakaydı." diyen Bilazer, "Son 3 haftada galibiyete çok yakın oyunlar oynadık ama maalesef kazanamamıştık. Çünkü maçların belirleyici anlarında doğru kararlar verememiştik. Bugün bu noktada doğru karar verdiğimiz anlar oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Haftaya sahamızda Altınordu maçı var. Kazanarak adım adım başka hedeflere doğru gitmeyi planlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.





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