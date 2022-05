Muzaffer Bilazer: 'Lige çıkacağımızdan eminiz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer,Süper Lige çıkma yolunda şehrin ve futbolcuların gücünün farkında olduklarını belirtti.



Muzaffer Bilazer, AA muhabirine, play-off'lların bir turnuva olduğunu ve bu maçlarda çok sürprizlerin olabileceğini söyledi. Her takımın kendi içinde avantajları olacağını ifade eden Bilazer, şöyle konuştu:



"Bunu iyi kullanan takımlar bir şekilde sonucu görebiliyor. Kadro, oyun kurgusu, mental ve camiası güçlü olan takımlar avantajlı oluyor. Bunları en doğru şekilde kullanan takım finali görür. Maçların anları çok önemli. Bence her takımın yüzde 25 şansı var ama biz kendimize güveniyoruz. Sadece doğru bir dinamizmle sahada oyuncuyu doğru bir enerjiyle kullanabilirsek bu avantaj olabilir ama şu anda bunu kesin söyleyemem. Erzurumspor ikinci defa play-off'lardan Süper Lig'e çıkacak diye bekliyoruz. Bu konuda diğer takımlardan tecrübeliyiz. 3. ve 2. Lig'de de play-off'lardan şampiyonluklarımız var. Bu avantajımızı kullanacağız."



"Süper Lig'e dönme ihtimalimiz yüksek"



Play-off oynayacak takımların iyi bir sezon geçirdiklerine işaret eden Bilazer, "Sakin ve temkinli olarak diğer rakiplerimize saygı duymalıyız çünkü onların da farklı güçleri var. İstanbulspor ve Bandırmaspor bu sene mükemmel bir sezon geçiriyor. Bu noktada hepsine nazaran başka avantajlarımız var. Biz sakin kalırsak tekrar Süper Lig'e dönme ihtimalimiz yüksek. Motivasyonumuzun yüksek olması lazım. Eğer bunu başarabilirsek çok kolaylıkla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Bilazer, Erzurumspor'un Süper Lig'e dönmesi halinde iyi bir organizasyona ihtiyaç duyacağını belirterek, takımın daha önce yapılan hatalardan ders çıkaracağını anlattı.



Transfer, tesis yapısı, tesisteki fiziksel durum gibi konuların yukarı çekilmesi gerekeceğine işaret eden Bilazer, şöyle devam etti:



"Süper Lig'de de çok avantajımız var, onları da doğru kullanmamız lazım. Önceki yıllar gibi değil bu sefer biraz daha şansımızın olacağını düşünüyorum. Süper Lig zor bir lig ama takımın gücünü bildiğim için nerelere nasıl dokunacağımızı iyi bildiğimizi düşünüyorum. Oyuncular şu anda herkesten rahatlar ve şampiyon olma adına inanılmaz öz güvenleri var. Bunu hissettiğim için bu kadar emin konuşabiliyorum. Bu şehrin ve oyuncuların gücünün farkındayız. İnşallah bu play-off'lara yansır."



Taraftarlara "destek" çağrısı



Kolay bir sezon geçirmediklerini aktaran Bilazer, farklı bir hikayesi olacak sezonu Süper Lige yükselerek taçlandırmak istediklerini ifade etti.



Kalan maçlarda taraftarın gücünü hissetmek istediklerini söyleyen Bilazer, şunları kaydetti:



"Taraftarlarımızın enerjilerini ispat etmeye ihtiyacı yok, yıllarca ettiler, ben bunu yaşadım. Ama bu sene gerek pandemi gerekse Süper Lig'e çıkıp düşmek gibi sebeplerden dolayı belki burukluk vardır. Batı illerimizdeki Erzurumlu derneklerin gücünü yıllarca yanımızda hissettik, tekrar aynı şekilde aynı enerji ile yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu enerjiyi oyuncularımıza hissettirmemiz lazım. Erzurumspor tribünleri boş olsa dahi bu armanın ne kadar büyük olduğunu bilen biriyim. Bu kadar az taraftarın geldiği sezonu ilk defa yaşadık. Bu periyot bizim için çok önemli, herkesten bu konuda özveri istiyorum. Bunu hissedersek oyuncudan daha farklı performans alabiliriz. Herkes bir şekilde bize sahip çıksın sezonu bitireceğiz ama Erzurumspor tarihi için her şey yeniden başlayacak."





