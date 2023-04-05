Muzaffer Bilazer: 'Kazanmamız gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, 7 Nisan'da sahalarında karşılaşacakları Bodrumspor'u yenmeleri halinde play-off için iddialı duruma geleceklerini söyledi.



Bolu ekibi, Bodrumspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Muzaffer Bilazer koordinesinde kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.



"Kazanmamız gereken bir maç"



Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılport Samsunspor maçını 5-1 kaybettiklerini hatırlatarak, "Samsunspor maçını kazanmayı çok istiyorduk. Sadece puan olarak değil, mental ve psikolojik açıdan da bizi çok yukarıya çekecek bir maçtı." dedi.



Bilazer, play-off hedefleri doğrultusunda Bodrumspor'u yenmek istedikleri dile getirerek, "Kazandığımız takdirde Bodrum'u sıralamada altımıza alıyoruz. Play-off için yine çok iddialı bir noktaya geliyoruz. Fikstür olarak da avantajlarımız var. Takımdan oldukça memnunun. Bazı konularda eksik olduğumuz noktalar da var. Bunların üzerine çalışıyoruz. Bodrum maçını kazandıktan sonra yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.



Bodrumspor'un önemli ve güçlü bir takım olduğuna işaret eden Bilazer, "Geçen sene alt ligden gelen oyuncuların bu seneki performansını oldukça yukarı çeken bir takım. Devre arası kadrolarına 2-3 önemli oyuncu kattılar. Bodrumspor'un gücü ve bu seneki başarısına saygı duyarak, saha içerisinde kendi doğrularımızı daha fazla yaparak kazanmamız gereken bir maç. Kazanacağımızı da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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