Muzaffer Bilazer: 'Bugün galibiyet gerçekten değerliydi'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, Boluspor galibiyetinin ardında, kendileri için kritik bir maça çıktıklarını, deplasmanda Balıkesirspor'a karşı kazanmalarının ardından bu öz güveni pekiştirme adına Bolu deplasmanında da galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Oyun anlamında maça iyi başladıklarını anlatan Bilazer, "Bazı periyotlarda Boluspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim. Özellikle skoru aldıktan sonra. Boluspor biraz daha baskılı oynadı. İkinci yarı bize dönecekti." dedi.



Bilazer, ders çıkartılması gereken şeylerin olduğunu anlatarak, "Nihayetinde kazanmayı bilmek, gol yememek bizim için bu gün değerliydi. Bugün galibiyet gerçekten değerliydi. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyum. İnşallah kalan altı maçta da bu son iki maçın başarısını devam ettiririz. Sonucunda artık play off etabı mı olur, ilk iki mi olur? İlk iki biraz düşük ihtimal. Bu ihtimali vaz geçmeden, pes etmeden denemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.





İLGİLİ VİDEO