Muzaffer Bilazer: 'Biz ayağa kalkmayı biliriz'

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen finale yükselemeyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, yaptıkları mücadeleye karşılık Süper Lig'e çıkamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Maça başlarken 2 farklı gol dezavantajına sahip olduklarını hatırlatan Bilazer, şunları kaydetti:



"Üç tane ayrı plan yaptık. Maçı bölümlere böldük. Son 15 dakika risk aldık ve golü bulduk. Son bolümde ceza sahasına girmekte başarılı olamadık. İstediğimiz nihayetinde olmadı. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum. Kulüp adına çok üzgünüm. Çok önemliydi şampiyonluk. Bunu başaramadığımız için üzgünüm ama sezon başından bu yana oluşan tüm zorluklarla iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu mücadelenin şampiyonlukla taçlanması gerekiyordu çünkü büyük emek vardı. Hem başkanın hem oyuncuların hem de bizim. Erzurumspor buradan da ayağa kalkar. İnşallah en yakın zamanda Süper Lig'e döneriz."





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