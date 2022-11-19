Muzaffer Bilazer: '1 puan bizim için bir kayıp'

Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, maçın ardından konuştu.



Bilazer, Manisa FK için ligin üst sıralarına tutunma, kendileri için ise alt sıralardan kurtulma yolunda bir müsabakaya çıktıklarını dile getirerek, neticede her iki kulübün de istediğinin olmadığını belirtti.



Pozisyon anlamında keyifli bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Bilazer, oyunda zaman zaman pozisyon üstünlüğünün kendilerine geçtiğini, Manisa FK'nin sahada 10 kişi kalmasının ardından risk almaya başladıklarını, bu anlarda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.



"Normal şartlarda 'Deplasmanda alınan 1 puan iyidir' diye değerlendirilse de bugün bizim için bir kayıp." diyen Bilazer, gelecek haftaki Beyçimento Bandırmaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp galip gelerek, yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.





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