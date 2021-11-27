Mutlu: 'Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdik'

Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Kocaelispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.



Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Kocaeli'ye gelirken zor maç oynayacaklarını bildiklerini, ona göre hafta boyunca çalıştıklarını dile getirdi.



Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdiklerini aktaran Mutlu, "Erken golü bularak oyunu tutmaya çalıştık. Kocaelispor güçlü ve iyi bir ekip. Buradan puan çıkarmak zor, kolay değil. Deplasmanda fazla pozisyon da bulamıyorsunuz. Bugün girdiğimiz pozisyonları gol yaptık, en azından maçı kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO