Mutlu: "Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdik"

Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mutlu: 'Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdik'
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27 Kasım 2021 17:36
Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Kocaelispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Kocaeli'ye gelirken zor maç oynayacaklarını bildiklerini, ona göre hafta boyunca çalıştıklarını dile getirdi.

Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdiklerini aktaran Mutlu, "Erken golü bularak oyunu tutmaya çalıştık. Kocaelispor güçlü ve iyi bir ekip. Buradan puan çıkarmak zor, kolay değil. Deplasmanda fazla pozisyon da bulamıyorsunuz. Bugün girdiğimiz pozisyonları gol yaptık, en azından maçı kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.


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