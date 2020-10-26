Mustafa Yumlu sakatlandı, oyundan çıktı

Denizlispor'da Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu, maçın hemen başında oyundan çıktı.
Yukatel Denizlispor'da karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi. Henüz 3. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcunun yerine 9. dakikada Oğuz Yılmaz girdi.
Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından Mesanovic, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü kaydetti. Takımının ikinci golünü atan Sacko daha önce MKE Ankaragücü'nde de Beşiktaş'ın filelerini havalandırmıştı.
Yukatel Denizlispor'da karşılaşmanın hemen başında sakatlanan Mustafa Yumlu müsabakaya devam edemedi. Henüz 3. dakikada sakatlanan tecrübeli futbolcunun yerine 9. dakikada Oğuz Yılmaz girdi.
Yukatel Denizlispor'un yeni oyuncularından Mesanovic, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü kaydetti. Takımının ikinci golünü atan Sacko daha önce MKE Ankaragücü'nde de Beşiktaş'ın filelerini havalandırmıştı.