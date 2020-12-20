Mustafa Yumlu: 'Horozlar ötmeye başladı'

Denizlisporlu oyuncu Mustafa Yumlu, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.



Deneyimli oyuncu, A Spor'a yaptığı açıklamada Alanya takımını detaylı analiz ettiklerini belirtti.



"ALANYA LİGİN EN İYİ TAKIMI"



33 yaşındaki Yumlu maç sonrasında; "Bugün ne olursa olsun kazanmaktı amacımız, mutluyuz. Ligin bence en iyi takımıyla oynadık. Bu ligde horozların olduğuna herkes inansın. Sahamızda ötmeye başladık, deplasmanda da öteceğiz inşallah. Lütfen bu kulübe sahip çıksınlar. Biz oyuncu olarak gelip geçiciyiz." açıklamasında bulundu.











