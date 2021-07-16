Mustafa Yumlu, Erzurumspor'a imza attı!

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mustafa Yumlu'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Mustafa Yumlu, Erzurumspor'a imza attı!
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16 Temmuz 2021 16:47
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.

Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.


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