Mustafa Topaloğlu Survivor anıları, neler oldu

MUSTAFA TOPALOĞLU EN GÜZEL SURVIVOR ANLARI

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, Mustafa Topaloğlu'nun kısa süren macerasını anlattı. Survivor ada konseyinde Acun Ilıcalı, mental yorgunluk ile ilgili aklına birçok anı geldiğini, en ilginçlerinden biri Mustafa Topaloğlu'dur diyerek yaşananları anlattı.Survivor'a gitmeden önce Mustafa Topaloğlu ile buluştuğunu ve programı anlattığı söyleyen Acun Ilıcalı, "Zor bir yarışma zaten gelmeyecek" diyerek nasıl ikna ettiğini açıkladı. O zamanlar Survivor'da yarışmacı olan Alp Kırşan, Mustafa Topaloğlu ile film çektiğini, frekansının çok iyi olduğunu ve onu Survivor'da oyalayacağını söylediğini de anlattı.Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Gönüllüler takımından Nisa'nın dokunulmazlık oyununda yer alamayacağı açıklandı. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı da çıkarmak istemiyordu. Sayıca azalan takımlar, oyunda sürekli şekilde parkura çıkmak zorunda kalıyor ve önceki oyunlara göre daha çok efor sarf etmek zorunda kalıyorlardı. Gönüllüler oyunun başında skorda üstünlüğü ele geçirse bile Ünlüler takımı geriden gelip yetişti ve skoru ilk olarak 5-5'e getirdi. Daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-6 yaptı. Sonraki iki oyunu alan Gönüllüler, skoru 9-8'e getirdiler. Son oyunda ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. Ersin atışlardaki başarısını bir kez daha gösterdi. Ve takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Ve Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.Survivor 2020'nin 1 Mayıs Cuma günü ekrana gelen 63. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu mücadelesi verdi. Ada şartlarında çok önem taşıyan birçok meyve ve sebzeyi içeren erzak paketini kazanmak isteyen iki takımın yarışmacıları arasında kıyasıya bir oyun ekrana geldi. Günün sonunda Survivor'da erzak oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.Survivor'da hafta Cuma günü erzak oyunu ile başlıyor. Bir haftalık erzak paketini kazanmak, Survivor 2020 yarışmacıları için büyük önem taşıyor. Açlıkla mücadelede kendilerine yardımcı olacak erzak paketini kazanmak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, geçen haftada da zor bir rekabete girdiler. Sonunda ise kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor 2020'de Cumartesi günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Geçen hafta dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler için akşam ada konseyinde SMS oylaması yapıldı. Aralarında yaptıkları oylama ile Yunus Emre'yi eleme adayı olarak gösterdiler.Pazar günü ise Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşılaşıyor. Bu sefer dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde yaptıkları oylama sonucunda Gizem'i eleme adayı olarak gösterdiler.Pazartesi günü ise Survivor 2020'de çok bir ödülü olan bir oyun oynanıyor. Birleşme partisi sonrasında verilen büyük ödülün ikincisinde kazanan takım; muhteşem bir malikanede bir gece geçirdiler. İçine kurulan lunaparkta sınırsız olarak eğlendiler. Akşam yemeğinde ise muhteşem bir kuzu çevirme bekliyordu. Sabahında ise güzel bir kahvaltı ile güne başladılar. Bu ödülü kazanan takım ise Gönüllüler oldu.Salı günleri Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de iletişim oyunu oynanıyor. Yarışmacılar, uzun zamandır seslerini duymadıkları ya da göremedikleri sevdiklerini bir şekilde duyma veya görme fırsatını yakalayabiliyor. Veyahut sevdikleri ile WhatsApp üzerinden sohbet edebiliyor. Geçtiğimiz Salı iletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımı, beş arkadaşı ile kurdukları WhatsApp grubu üzerinden sohbet etme imkanı buldu. Salı günü kritik bir eleme konseyi toplanıyor. Burada Cumartesi – Pazar günleri yapılan halk oylaması sonuçları açıklanıyor. Haftanın eleme adayları belirlendikten sonra SMS sıralamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda ediyor. Bu hafta Survivor'dan elenen isim Gönüllüler takımından Gizem Birdan oldu.Çarşamba günü ise Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında iki farklı ödül oyunu oynandı. İlk olarak takımlar, orman evi ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldi. Bayrak yarışına kalan oyunda orman evini kazanan takım Ünlüler oldu. Sonrasında ise iki takım bu sefer MasterChef ödül oyununda karşılaştı. MasterChef'in şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, görüntülü olarak bağlanarak yarışmacılara talimat verdiler. Yapılan yemekleri ise Acun Medya ekibi test etti. Acun Ilıcalı'nın başındaki ekibe göre ödülü her iki takım da kazandı.Perşembe günü ilk olarak Survivor 2020 – Acun Medya voleybol maçı oynandı. Acun Ilıcalı ile Survivor Evrim Keklik arasındaki iddia üzerine iki takım bir kez daha karşılaştı. Bu sefer ikiye iki oynanan maçta Acun Ilıcalı – İrem Kanan'a Evrim – Nisa arasında çok zevkli bir voleybol maçı oynandı. Nefes nefese geçen maçta kazanan takım 3-2 skorla Acun Medya oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, sonrasında Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Karışık dondurma ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, keyifli, eğlenceli geçen oyunda arkadaşlarına kelimeleri tarif etmek için uğraştı. Sonunda galip gelen takım ise Ünlüler oldu.