Mustafa Tokgöz: 'Bu, inancın bir göstergesi'

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sahada inanmış ve vazgeçmeyen bir takım gördüklerini söyledi.



Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız'ın hırsını tutkusunu sahaya yansıttığını belirtti.



"Uğur hocamız bu kulübün, Kayseri'nin her şeyi olduğunu takıma ve oyunculara yansıtıyor." diyen Tokgöz, hocanın takım için oldukça önemli olduğunu ifade etti.



Alınan 3 puanı taraftarlara ve tüm camiaya hediye ettiklerini anlatan Tokgöz, şunları kaydetti:



"Uğur hoca, kulüpte, ne kadar dinamizm varsa ne kadar hareket edebilecek bir şey varsa hepsini harekete geçiriyor. Hepimize ruh katıyor. Öncelikle Uğur Kulaksız hocama teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle aylardır taraftar özlemiyle yaşıyoruz. Tüm taraftarımız geçen yıldan beri, biz de yönetim olarak bu düşme travmasıyla yaşıyoruz. Her zaman bir gerginlik her zaman bir üzüntü var. Tüm taraftarlarımıza tüm camiamıza hediyemiz olsun. Kayserispor yönetim kurulu olarak gecemizi gündüzümüzü vererek oyuncuları, takımı, tüm idari personeli hazırlayarak bu maçlara çıkıyoruz. Bu 3 puan inancın bir göstergesiydi. Sahada inanmış, vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük."



Sahada kontrollü ve sağduyulu bir futbol sergilediklerini anlatan Tokgöz, bundan sonraki tüm maçlara 3 puan için çıkacaklarının altını çizdi.



Tokgöz, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'i ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı tebrik etti.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da karşılaşmadan 3 puan aldıkları için yüzlerinin güldüğünü söyledi.