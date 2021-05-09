Mustafa Tokgöz: 'Başakşehir maçında bu işi bitireceğiz'

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 40. haftasında sahalarında Gaziantep ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmaları gereken maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Tokgöz, "Evimizdeki maçı alsak ligi büyük ihtimalle bitiriyorduk. Ama son 2 maçımız daha var. Bugün maçı almak için elimizden geleni yaptık. Gol pozisyonları bulduk. Hele Pedro Henrique'nin son dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı vurması hepimizi üzdü." dedi.



Ligin 41. haftasında Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya daha iyi hazırlanacaklarını vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:



"Bugün lig bitse ligde kalmıştık. Ankaragücü'nün 2 puan üzerindeyiz. Hafta içi karşılaşacağımız Başakşehir maçına daha inançlı daha güçlü 3 puan almak için çıkacağız. Bunu da başaracağız. Ben hep söylüyorum. Geçen sene de 'Bu ligde kalacağız' diye söylüyordum. Bu sezon maalesef son maça kadar bu eziyeti hep birlikte çektik. Ama son gülen taraf biz olacağız. Biz takımımıza inanıyoruz. Futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Bizim gerekeni yaptığımızı futbolcular da biliyor. İnşallah Başakşehir maçında bu işi bitireceğiz. Eğer o maçta olmazsa ligin son haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçında işi bitireceğiz. Ne yapıp edip biz bu ligde kalacağız. Kayserispor Süper Lig takımıdır, Süper Lig'e yakışır."



