Mustafa Reşit Akçay: 'Şampiyonluk beklentisi psikolojileri bozdu'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, transferlerinin geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceklerini söyledi.



Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sporcularının onurlu bir mücadele verdiğini, başarısız skorların ruhsal olarak herkesi olumsuz etkilediğini kaydetti.



Olumsuzlukların geçici olduğunu düşündüklerini ifade eden Akçay, "Mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda ve bazı hatalardan kaynaklı durumlardan oluşuyor. Daha iyi olacak mıyız? Evet, transferlerimiz geldiğinde daha başarılı bir takıma döneceğiz. Oyuncuların sahadaki tavırları bunu gösteriyor. Üzgünüz, kendi evimizde taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil. Daha iyisini yapmalıyız." diye konuştu.



Akçay, Süper Lig'e çıkmak için uğraştıklarını ancak psikolojik olarak baskı altında olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Eğer camia bizim gitmemizle çok mümkün olan her şeyi çözecekse niye gitmeyelim? Gideriz tabi, ne var bunda. Bana 'istifa' derken adam 's... git' diyor. Bunun bir nezaketi vardır. Beni sen mi büyüttün? Seviyeyi kaçırmayalım. Biz gideriz, ne var yani. Fatih Terim, Arsene Wenger de gidiyor. Biz de gideriz. Biz yönetimlerin önünü açarız. Dolayısıyla taraftarımızın şampiyonlukla ilgili geliştirdiği beklenti onları ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Bence 'Biraz daha sağduyu' diyorum."









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