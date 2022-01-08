Mustafa Reşit Akçay: "Onurlu bir mücadele ortaya koyduk"

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Reşit Akçay: 'Onurlu bir mücadele ortaya koyduk'
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08 Ocak 2022 16:37
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "İkinci yarının başlangıç maçıydı. Disiplinli bir oyunla başlamamız gerekiyordu, öyle de oldu." diye konuştu.

"Oyunu sonuna kadar elimizde tutmak istedik." diyen Akçay, "Rakibimizle kora kor mücadele ettik. 4-5 pozisyonumuz oldu. Deplasmanlarda bu pozisyonlardan birini değerlendiremeyince başınıza bazı sorunlar çıkabilir, kaybedebilirsiniz. Maçı kaybettik ama ortaya koyduğumuz onurlu mücadele için futbolcularımı kutluyorum. Transferlerle takımı güçlendirip Ankaragücü maçıyla yeni bir anlayışla başlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


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