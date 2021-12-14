Mustafa Reşit Akçay: "Maçı avucumuzdan kaybettik"

Spor Toto 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Altınordu'ya 3-2 mağlup olan Kocaelispor teknik diretörü Mustafa Reşit Akçay, değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Reşit Akçay: 'Maçı avucumuzdan kaybettik'
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14 Aralık 2021 22:55
Spor Toto 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Altınordu'ya 3-2 mağlup olan Kocaelispor teknik diretörü Mustafa Reşit Akçay, zor bir müsabaka olacağını bildiklerini söyledi.

Müsabakadan mağlup ayrıldıklarını kaydeden Akçay, "Maçı avucumuzdan kaybettik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik ve bu bize pahalıya mal oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Hatalarımızı düzeltmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Önümüzde zaman var bunu telafi edebiliriz." diye konuştu.


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